Omnicom dépasse les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Omnicom , le géant publicitaire américain, a publié pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 3,87 milliards de dollars, avec une croissance organique de 7,2%. Le profit opérationnel a été de 643 millions de dollars, soit une marge de 16,6%, pour un bénéfice dilué par action de 2,09$. Le consensus était de 1,98$ de bpa pour 3,75 milliards de dollars de revenus. "La croissance organique du chiffre d'affaires de 7,2% au quatrième trimestre a été plus forte que prévu, grâce à une performance résiliente dans toutes les zones géographiques mondiales et à une force continue dans nos disciplines à croissance plus rapide", a déclaré John Wren, président-directeur général d'Omnicom Group. "Nous abordons 2023 avec une position très forte, s'appuyant sur les importantes conquêtes commerciales de l'année dernière et réunissant créativité, technologie numérique et données pour créer des solutions marketing qui répondent aux besoins de transformation de nos clients. Dans le même temps, nous suivons de près les perspectives macroéconomiques et sommes tout à fait prêts à réagir de manière appropriée. Nous sommes convaincus que la flexibilité et la diversité de nos activités et la solidité de notre bilan continueront à créer de la valeur pour nos actionnaires".