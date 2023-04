Omnicom dépasse encore les attentes à Wall Street

(Boursier.com) — Omnicom , le géant publicitaire américain, a publié pour son premier trimestre fiscal des revenus de 3,44 milliards de dollars, avec une croissance organique de 5,2%. Le profit opérationnel ajusté a été de 466 millions de dollars, soit une marge de 13,5%, pour un bénéfice dilué par action de 1,56$ en données ajustées. Le consensus était de 1,39$ de bpa ajusté pour 3,38 milliards de dollars de revenus. "Notre activité a augmenté son chiffre d'affaires organique de 5,2% au premier trimestre, un bon début d'année", a déclaré John Wren, président-directeur général d'Omnicom Group. "Malgré de nombreux facteurs macroéconomiques, technologiques et sociaux auxquels sont confrontés nos clients, Omnicom guide les plus grandes entreprises du monde et leurs marques vers une croissance continue grâce à des services de marketing et de communication hautement spécialisés reposant sur des solutions d'analyse, de créativité, de données et de médias numériques de pointe. Nous avons pris des mesures opérationnelles ce trimestre et avons d'autres plans en place pour atténuer l'impact de vents contraires macroéconomiques potentiels sur notre rentabilité, tout en continuant à générer des retours attractifs. En 2023, nous nous attendons à ce que la croissance organique, l'amélioration du portefeuille, la discipline financière et l'allocation réfléchie du capital continuent de profiter à nos clients et actionnaires".