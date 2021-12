Omicron, quatre fois plus transmissible que le Delta

(Boursier.com) — Une étude a déterminé que le variant Omicron était quatre fois plus transmissible que le variant Delta et échappait à l'immunité acquise naturellement ou par la vaccination. Bloomberg a cité une étude non évaluée par des pairs réalisée par un scientifique japonais montrant ainsi qu'Omicron serait hautement transmissible. Les résultats sont basés sur l'analyse des données génomiques de la province sud-africaine du Gauteng et montrent également qu'Omicron échappe à l'immunité acquise naturellement et par le biais de vaccins. Cependant, le fait que les hôpitaux d'Afrique du Sud ne soient pas submergés malgré environ 20 000 nouveaux cas/jour soutient la thèse selon laquelle les cas d'Omicron pourraient être généralement bénins.

Bien qu'il y ait encore des inquiétudes quant à l'efficacité des vaccins actuels, une étude de Pfizer publiée hier a révélé qu'une troisième dose de son vaccin offrait toujours une protection efficace. Le DG de l'entreprise a également suggéré qu'une quatrième dose de vaccin Covid pourrait être nécessaire plus tôt que prévu. Parallèlement aux développements de nouveaux variants, de nombreux articles ont également été publiés récemment à propos de la menace continue aux États-Unis constituée par le Delta, qui connaît une augmentation des nouveaux cas et des décès après avoir diminué à l'automne. Le New York Times et Axios évoquent ainsi cette menace persistante.