Omer-Decugis se renforce au Danemark

(Boursier.com) — Omer-Decugis acquiert 100% des titres de la société EMA'S A/S, un importateur danois spécialisé dans les produits exotiques. Cette acquisition marque une étape importante dans les ambitions européennes du Groupe, en lui offrant une porte d'entrée vers le Nord et la Scandinavie.

EMA'S A/S est une société familiale, reconnue pour son savoir-faire dans l'importation et l'exportation d'exotiques, principalement d'Asie. Elle est notamment reconnue en tant que leader européen dans l'importation de la carambole. Basée à Ebeltoft, sur la côte Est du Jutland, EMA'S A/S dispose également d'une filiale logistique aux Pays-Bas, située à Poeldijk, à proximité du port de Rotterdam. Cette implantation stratégique facilite le transport des produits vers la Scandinavie.

La société est dirigée depuis 20 ans par Kenneth Blicher, fils du fondateur, et génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 6,3 millions d'euros.

Cette acquisition s'inscrit dans le plan de croissance du Groupe et son ambition de développement stratégique à l'échelle internationale et offre un potentiel de synergies significatif. Le portefeuille de clients d'EMA'S A/S permettra au Groupe d'accéder à de nouveaux marchés, ouvrant ainsi la voie à une expansion commerciale en Europe du Nord et en Scandinavie. En parallèle, la société danoise aura l'opportunité de développer son offre de produits sur le marché français.

Kenneth Blicher et ses collaborateurs rejoignent Omer-Decugis & Cie pour contribuer au développement européen du Groupe.

Kenneth Blicher intègrera le comité exécutif d'Omer-Decugis & Cie à compter du 1er février 2024, en tant que Directeur général d'EMA'S A/S, en charge du projet de développement européen du Groupe.