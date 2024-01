Omer-Decugis renoue avec les bénéfices sur l'exercice 2022-2023

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires du groupe Omer-Decugis s'établit à 206,3 millions d'euros, en progression de 9,4% par rapport à l'exercice précédent, représentant près de 140.000 tonnes de fruits et légumes livrés. Le Groupe enregistre une 13e année de croissance consécutive portée par une dynamique homogène sur ses deux pôles d'activité.

Après avoir été fortement pénalisé par une conjoncture inflationniste et la parité euro/dollar au 1er semestre, le Groupe a recueilli comme attendu les fruits de ses actions d'efficience opérationnelle mises en oeuvre durant le 2e semestre 2022-2023.

La marge brute du Groupe 2022-2023 ressort en hausse à 24,5 ME, soit un taux de marge de 11,9% en amélioration de 0,3 point (+2,5 points vs S1 2022/23). L'Ebitda courant s'établit à 2 ME, en progression de 1,5 ME par rapport à l'exercice précédent. Le taux de marge d'Ebitda courant du Groupe est en hausse de 0,7 point. Il a bénéficié du bon niveau d'Ebitda réalisé au 2e semestre à 3,6 ME, soit une marge d'Ebitda de 3,5%.

Le résultat net part du Groupe 2022-2023 s'élève à 0,1 ME (-1,23 ME sur l'exercice 2021-2022).

Au 30 septembre 2023, la marge brute d'autofinancement s'élève à 1,6 ME contre 0,1 ME un an auparavant. Dans un contexte de croissance continue, le Groupe a fortement réduit son Besoin en Fonds de Roulement sur l'exercice à hauteur de 7,3 ME. Cette amélioration est le fruit d'actions structurelles conduites notamment sur le poste client (-3,2 ME).

Le Groupe a poursuivi son désendettement lié à ses investissements immobiliers, à hauteur de 1,8 ME. Ainsi au 30 septembre, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 29,5 ME, la trésorerie disponible est de 2,8 ME et les dettes financières brutes de 6,9 ME. L'endettement net du groupe s'est réduit de 6,2 ME sur l'exercice.

Dividende

Omer-Decugis & Cie proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du Groupe le 7 mars 2024, le versement d'un dividende de 0,035 euro par action au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023. La mise en paiement interviendrait à compter du 15 avril 2024.