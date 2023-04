Omer-Decugis : renforce sa logistique en Côte d'Ivoire

(Boursier.com) — Omer -Decugis & Cie, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, renforce ses capacités logistiques en Côte d'Ivoire avec la création d'une nouvelle station de conditionnement et l'ouverture, avec MSC (Mediterranean Shipping Company), d'une seconde ligne maritime pour les mangues au départ du port de San Pedro.

Nouvelle station de conditionnement

Omer-Decugis & Cie a mis en service une nouvelle station de conditionnement pour élargir son dispositif logistique existant à la production exportable de mangues en provenance de Ferkessédougou (chef-lieu de la région ivoirienne du Tchologo, frontalière du Mali et du Burkina Faso). Cette station, qui sera exploitée au sein de la filiale Sopromat, créée à cette occasion, vient en complément des stations déjà existantes en Côte d'Ivoire (région du Poro - villes de Korhogo et Sinématiali), mais également au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal. Omer-Decugis & Cie couvre désormais l'intégralité du territoire ivoirien de production de mangues dans le District des Savanes et consolide sa position de leader de l'exportation de mangues africaines commercialisées sous la marque Dibra, à travers sa filiale SIIM.

Lancée officiellement le 5 avril, la campagne annuelle des mangues d'Afrique de l'Ouest couvre 4 pays de production (Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso et Sénégal) et s'étend jusqu'à la fin du mois de juillet. Durant cette période, l'Afrique de l'Ouest devient la zone principale d'approvisionnement des pays européens. Premier exportateur de mangues d'Afrique, Omer-Decugis & Cie vise une production saisonnière exportée de plus de 12.000 t à partir de cette région afin de renforcer son positionnement de leader du marché en France. Le Groupe, présent en mangue toute l'année auprès de ses différents circuits de distribution grâce à ses importations complémentaires (Pérou, Brésil, Israël, Espagne), mûrit, emballe et commercialise chaque année près de 20.000 tonnes de mangues.

Une seconde ligne maritime avec MSC

Par ailleurs, afin de renforcer l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement et d'améliorer la qualité de service pour ses clients présents dans toute l'Europe, Omer-Decugis & Cie déploie cette année avec MSC une seconde ligne maritime depuis le port ivoirien de San Pedro. Les mangues, dont les premiers arrivages par bateau sont attendus fin avril, bénéficieront donc de deux services maritimes en provenance des ports d'Abidjan et de San Pedro pour desservir les ports de destination européens d'Anvers, de Rotterdam et de Tilbury (UK).