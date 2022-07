Omer-Decugis : légère perte semestrielle

(Boursier.com) — Au terme du 1er semestre 2021-2022, le groupe Omer-Decugis & Cie publie un chiffre d'affaires de 96,6 millions d'euros, en forte croissance de +56,3% par rapport à l'exercice précédent. En organique, la croissance est de +54,4%, la société Anarex SAS ayant été acquise et consolidée en décembre 2021.

Le développement accéléré des deux pôles d'activité, en pleine stratégie de conquête de marchés et d'extension de gammes contribue à la croissance du groupe. Le pôle SIIM ressort en progression de +67,5%. Le pôle Bratigny, dont l'activité est en hausse de +30,6%, intègre Anarex SAS (contribution de 1,1 ME sur le semestre) dont les premières synergies attendues pour l'avenir sont en cours de déploiement au sein des deux pôles d'activité du Groupe.

Dans ce contexte inflationniste la marge brute s'établit à 11,2 ME au 1er semestre en hausse de +17,1%, représentant un taux de marge de 11,5% en retrait de 3,9 points.

Ainsi, l'Ebitda courant s'établit à 0,2 ME, en recul par rapport à la même période sur l'exercice précédent et le taux de marge d'Ebitda courant du Groupe est en repli de 1,8 point au 31 mars 2022.

Le résultat d'exploitation ressort à -0,5 ME au 31 mars, en baisse de -0,8 ME. Le résultat net consolidé du 1er semestre 2021/22 s'élève à -0,2 ME.

Solide structure financière

La marge brute d'autofinancement au 31 mars s'élève à 0,3 ME (1,2 ME au 31 mars 2021).

La variation du Besoin en Fonds de Roulement, toujours beaucoup plus élevé à la fin du 1er semestre qu'à la fin de l'exercice, s'établit à +15,9 ME, en raison de la forte croissance du chiffre d'affaires réalisé sur la fin du 2è trimestre, non encore recouvré au 31 mars 2022, et du financement du démarrage des campagnes printanières, dont celle des mangues en provenance d'Afrique de l'Ouest.

Au 31 mars 2022, les capitaux propres du groupe s'élèvent à 30,9 ME. La trésorerie disponible est de 4,4 ME et les dettes financières brutes de 19,7 ME incluant 13,4 ME de concours bancaires.