Omer-Decugis : le dividende sera détaché le 16 mai

(Boursier.com) — Lors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire Omer-Decugis & Cie, qui s'est tenue le 22 mars à Rungis, sous la présidence de Vincent Omer-Decugis (Président-directeur général), les actionnaires présents et représentés totalisaient 89% du capital social de la société et 89% des droits de vote.

L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée a été adopté à une très large majorité.

Les actionnaires ont notamment approuvé le versement d'un dividende de 0,035 euro par action en numéraire au titre de l'exercice 2020-2021. Le dividende sera détaché le 16 mai et mis en paiement le 19 mai.