Omer-Decugis : impressionnante croissance organique !

(Boursier.com) — Omer -Decugis & Cie réalise sur l'ensemble de l'exercice 2021/22, un chiffre d'affaires en croissance pour la 13e année consécutive. Il s'élève à 188,2 millions d'euros, en progression exceptionnelle de +36,8% (+34,4% en croissance organique), représentant près de 150.000 tonnes de fruits et légumes livrés. Omer-Decugis & Cie fait part d'une croissance dynamique et homogène sur ses deux pôles d'activité (SIIM, Bratigny) réalisée dans un contexte international difficile tout au long de l'année.

"Au cours de cet exercice et dans un contexte de marché international particulièrement dégradé et incertain, nous réalisons une croissance exceptionnelle de notre chiffre d'affaires, en avance d'un an sur le plan de développement présenté lors de l'introduction en bourse. Notre stratégie de conquête de parts de marché, à la fois en France et en Europe, a été parfaitement exécutée en s'appuyant notamment sur l'extension de notre gamme d'offres d'exotiques et d'ethniques avec, au premier trimestre, la commercialisation du litchi de Madagascar et l'acquisition d'Anarex, intégrée à notre pôle grossiste. L'accroissement de nos volumes a également bénéficié de l'augmentation de nos capacités de mûrissage pour atteindre 110 000 tonnes opérationnelles dès le début du 2ème trimestre. Nous avons enfin réalisé de belles percées commerciales sur l'ensemble de nos produits et en particulier les fruits mûrs à point dont l'avocat, un de nos principaux axes de développement pour l'avenir. Dans ce contexte dynamique de conquête de prises de part de marché stratégiques et prioritaires pour la construction de notre croissance, notre rentabilité est en revanche affectée par la forte hausse des coûts d'approvisionnement accélérée par l'instabilité géopolitique en Europe et les tensions inflationnistes exacerbées par la dégradation de la parité euro/dollar", indique

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie.

Perspectives

Après cette année 2022 de forte croissance sur tous ses métiers et compte tenu de la situation économique mondiale, Omer-Decugis & Cie s'attache à renforcer ses actions de performance opérationnelle et améliorer sa rentabilité. Le Groupe reste attentif aux risques de récession qui pèsent sur les économies européennes pour 2023 qui, combinés aux très fortes tensions inflationnistes sur les prix des matières premières, le coût du fret et les tarifs de l'énergie, pourraient avoir un impact sur la consommation.

Omer-Decugis & Cie continuera à bâtir sa croissance résiliente et s'attachera à consolider ses positions commerciales en s'appuyant sur la qualité et la durabilité de son offre, en particulier la poursuite de son programme de neutralité carbone en réponse aux enjeux actuels et au défi climatique.

Omer-Decugis & Cie réaffirme ainsi ses ambitions de croissance à moyen terme et confirme son plan de développement qui vise un chiffre d'affaires consolidé de 230 ME et une marge d'Ebitda supérieure à 5% à horizon 2025.