Omer-Decugis : forte croissance au 1er trimestre 2023-2024

(Boursier.com) — Au 1er trimestre de l'exercice 2023-2024, Omer-Decugis & Cie enregistre un rythme de croissance soutenu avec un chiffre d'affaires à 65,2 millions d'euros, en progression de +21,3% (+18,5% en organique). Ceci représente un niveau d'activité 2 fois supérieur à l'année de référence 2019-2020 de l'IPO.

Cette dynamique de croissance à 2 chiffres est homogène sur les deux pôles d'activité (Siim, Bratigny), tirée par les gammes bananes, exotiques et ethniques. Le chiffre d'affaires du pôle SIIM s'élève à 50,8 ME en progression de 20,1%, tandis que celui du pôle grossiste s'établit à 14,4 ME, en hausse de 25,8% (+12,3% en organique).

Le pôle Grossiste a été renforcé par l'acquisition de Champaris France, grossiste en fruits et légumes de saison. Bratigny, dispose désormais de 24 portes d'un seul tenant dans le pavillon D2 du Marché de Rungis. Le Groupe a également annoncé l'ouverture d'une 3e plateforme de mûrissage de près de 3.000 m2 dans le bâtiment C5 du Marché de Rungis. Cet investissement est dédié au développement de son offre de fruits mûris, et porte la capacité totale de mûrissage du Groupe à 144.000 tonnes en anticipation des développements commerciaux à venir.

Perspectives et stratégie

La poursuite de l'amélioration de la marge opérationnelle, dans la continuité de ce 2e semestre, sera l'une des priorités de l'exercice 2023-2024.

Le Groupe s'est doté d'importantes capacités logistiques et de mûrissage innovantes et modernes et continue de se déployer tant en France qu'à l'international. Les récentes acquisitions et le renforcement des capacités de production en Afrique dimensionnent le Groupe pour capter des relais de croissance supplémentaires à l'horizon 2025. Ces investissements renforcent également le potentiel du groupe.

Omer-Decugis réaffirme ses ambitions 2025 : 230 ME de chiffre d'affaires et une marge d'EBITDA supérieure à 5%.