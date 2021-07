Omer-Decugis : contrat de commercialisation de la campagne d'exportation de litchi malgache

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Omer -Decugis & Cie à travers sa filiale SIIM remporte le contrat de commercialisation de la campagne d'exportation litchi malgache, suite à l'appel à candidature international lancé par le Groupement des Exportateurs de Litchis de Madagascar (GEL).

En remportant ce marché, le groupe consolide sa position de leader de l'exotique au niveau européen et intègre une filière stratégique dans le développement économique et social du pays, 3ème producteur mondial et 1er exportateur vers l'Europe.

Rappelons qu'à Madagascar, l'exportation de ce fruit exotique fait vivre, directement ou indirectement, près de 300.000 personnes - producteurs, transporteurs, agents en stations de conditionnement.

Le déploiement de la campagne de commercialisation générera sur l'exercice 2021/2022 un chiffre d'affaires consolidé estimé à plus de 15 millions d'euros pour près de 8.000 tonnes de litchis. Il s'inscrit pleinement dans le plan de croissance 2021-2025 du Groupe Omer-Decugis & Cie.