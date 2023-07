Omer-Decugis & Cie : une perte semestrielle de 2,6 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel de Omer-Decugis & Cie s'établit à 104,68 millions d'euros, en hausse de +8,3% par rapport à l'exercice précédent. Pour la première fois, il s'inscrit au-delà des 100 ME.

La répercussion des hausses tarifaires sur les contrats 2023 pour une période de douze mois, effective depuis mi-février n'a quasiment pas eu d'impact sur le 1er semestre. Elle portera pleinement ses effets en revanche au second semestre.

Dans ces conditions, la marge brute semestrielle perd 2,1 points par rapport au 1er semestre 2021/22 et touche un point bas à 9,4%, en raison de l'inflation sur les coûts d'approvisionnements (avec une forte hausse du fret sur la période) et de l'impact défavorable de la parité euro/dollar jusqu'au milieu du 2e trimestre. Ce niveau de marge brute n'a pas permis, malgré la bonne maîtrise des charges de personnel en hausse de seulement +2,8%, d'absorber l'ensemble des coûts opérationnels.

L'Ebitda courant s'établit ainsi à -1,6 ME, en repli par rapport à l'exercice précédent. Le résultat d'exploitation ressort à -2,3 ME au 31 mars, en baisse de 1,8 ME.

Après prise en compte du résultat financier de -0,3 ME, d'un résultat exceptionnel et d'une charge d'impôts non significatifs, le résultat net consolidé du 1er semestre 2022/23 ressort à -2,6 ME.

Structure financière saine

La marge brute d'autofinancement au 31 mars 2023 s'élève à -1,8 ME (0,3 ME au 31 mars 2022) du fait principalement de la perte nette du 1er semestre. Le Besoin en Fonds de Roulement du 1er semestre 2022/23, se réduit de -1,3 ME, malgré un contexte de poursuite de la croissance.

Les flux nets liés à l'investissement s'affichent en hausse à 2,1 ME (0,7 ME au 1er semestre 2021/22), intégrant, notamment, l'acquisition de la nouvelle base logistique à Sorgues dans le sud de la France.

Les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 26,9 ME, la trésorerie disponible est de 1,8 ME et les dettes financières brutes de 14,8 ME incluant 6,9 ME de concours bancaires.

Poursuite de la croissance au 3e trimestre

Le groupe Omer-Decugis & Cie a accéléré sa croissance au 3e trimestre 2022/23 en réalisant un chiffre d'affaires de 59,6 ME, en progression de +14,7% par rapport à l'exercice précédent. Le bon niveau de consommation enregistré sur le 3e trimestre 2022/23 bénéficie à toutes les gammes du Groupe, en particulier au pôle grossiste Bratigny, en croissance de +17,0% par rapport à 2021/22.

A l'issue des 9 premiers mois de l'exercice 2022/23 (du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023), le chiffre d'affaires consolidé du groupe Omer-Decugis & Cie s'établit à 164,7 ME, en progression de +10,8%.

Perspectives

Les perspectives pour Omer-Decugis & Cie restent solides pour la fin de l'exercice 2022/23 et reposent sur différents leviers de croissance. La dynamique bénéficie du bon maintien du segment stratégique BAMA du Groupe avec notamment les effets additionnels de la campagne de mangues d'Afrique de l'Ouest et la montée en puissance de l'avocat. L'accroissement des capacités logistiques permises par l'ouverture de la plateforme de Sorgues devrait permettre d'accompagner les développements en bananes, mais également la hausse de l'activité dans le sud de la France.