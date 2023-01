Omer-Decugis & Cie : une perte de 1,2 ME sur l'exercice 2021-22

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice 2021/22, le Groupe Omer-Decugis & Cie affiche un chiffre d'affaires de 188,6 millions d'euros en progression de 37% (34,9% en organique) par rapport à l'exercice précédent représentant près de 150.000 tonnes de fruits et légumes livrés.

Dans un contexte de conquête commerciale et un environnement conjoncturel de très fortes tensions inflationnistes sur l'ensemble des coûts de la chaîne d'approvisionnement - intrants de production, emballages, énergie, logistique (fret et transport terrestre), la marge brute du Groupe ressort en hausse de +7,7% à 21,8 ME, soit un taux de marge de 11,6% en retrait de 3,1 points.

Ainsi, l'Ebitda courant s'établit à 0,5 ME, en recul par rapport à l'exercice précédent et le taux de marge d'Ebitda courant du Groupe est en repli de -2,2 points au 30 septembre 2022.

Le résultat d'exploitation 2021/22 ressort à -1 ME, en baisse de -2,4 ME.

Après prise en compte du résultat financier de -0,4 ME et de la charge d'impôts de 0,1 ME, le résultat net part du Groupe 2021/22 s'élève à -1,2 ME.

Structure financière

Au 30 septembre 2022, la marge brute d'autofinancement s'élève à 0,1 ME (2,7 ME un an auparavant). La variation du Besoin en Fonds de Roulement sur l'exercice s'établit à +9,7 ME, en raison de la forte croissance du chiffre d'affaires réalisé sur la fin du 4e trimestre, non encore recouvré au 30 septembre 2022 (poste clients et comptes rattachés à 22,8 ME vs 13,5 ME au 30 septembre 2021).

Au 30 septembre 2022, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 29,9 ME, la trésorerie disponible est de 2 ME et les dettes financières brutes de 12,4 ME incluant 6,9 ME de concours bancaires. Le Groupe a poursuivi son désendettement à hauteur de 2,2 ME au titre des remboursements des prêts de moyen et long terme.

Dividende

Conformément à ses engagements, Omer-Decugis & Cie proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du Groupe le 9 mars 2023, le versement d'un dividende de 0,035 euro par action au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022. La mise en paiement interviendrait à compter du 5 mai 2023.