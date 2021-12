Omer-Decugis & Cie procède à l'acquisition d'Anarex

(Boursier.com) — Omer -Decugis & Cie, Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce le rachat de 100% des titres de la société familiale française Anarex SAS, grossiste spécialisé dans les produits ethniques et exotiques, implanté sur le Marché International de Paris-Rungis depuis 1982. Conformément au plan stratégique présenté lors de l'introduction en Bourse en juin dernier du Groupe, cette acquisition vise à développer l'offre grossiste par 'extension des surfaces commerciales et à accéder à de nouveaux débouchés.

L'intégration d'Anarex va permettre au Groupe de se saisir de nouvelles opportunités de développement sur les gammes des spécialités des rayons exotiques et ethniques auprès de la clientèle GMS adressée par SIIM et auprès des clients de Bratigny, en particulier sur les segments des bananes plantains, racines et autres fruits et légumes tropicaux (safou, prunes de Cythère, piments, noix de kola...).

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer Decugis & Cie indique : "Cette première acquisition post introduction en Bourse vient renforcer notre dynamique de croissance après un exercice 2021 performant, marqué par une hausse de notre chiffre d'affaires de 15%. Elle est parfaitement en cohérence avec la stratégie de développement du Groupe et est porteuse de fortes synergies au sein de nos deux pôles d'activité, SIIM et Bratigny, sur des produits issus de territoires d'intérêt fort pour le Groupe, en Afrique notamment, à destination d'un segment de marché à valeur ajoutée."