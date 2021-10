Omer-Decugis & Cie : prévisions confirmées

(Boursier.com) — Omer -Decugis & Cie international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie son chiffre d'affaires annuel 2020/21 (du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021) et du 4ème trimestre (du 1er juillet au 30 septembre 2021).

Dans la continuité de la dynamique engagée depuis le début de l'exercice, le Groupe réalise au 4ème trimestre 2020/21 un chiffre d'affaires de 31,8 ME en croissance purement organique de 31%.

Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice 2020/21, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 137,6 ME, en progression de 15% (+13,9% en croissance organique) représentant plus de 118.000 tonnes de fruits et légumes livrés. Une croissance soutenue tout au long de l'année, et ce, malgré l'impact de la crise sanitaire, portée par les effets conjugués du déploiement de la plateforme industrielle de mûrissage et de conditionnement sur le MIN de Rungis (opérationnelle depuis un an), du développement des gammes de fruits mûrs à point et de nouveaux référencements auprès de la grande distribution. Par ailleurs, le groupe a conforté ses positions sur le segment stratégique BAMA (Bananes, Ananas, Mangues et Avocats) qui affiche une croissance des tonnages de 17,5%, portée notamment par l'avocat.

Perspectives

Considérant le très bon niveau d'activité enregistré sur ce 4ème trimestre ainsi que sur l'ensemble de l'exercice 2020/21, Omer-Decugis & Cie est confiant dans sa capacité à délivrer des résultats annuels en forte amélioration.

Véritable clé de voûte de la stratégie d'intégration de la chaîne de valeur du Groupe, le dispositif de massification opérationnelle et logistique porte ses fruits comme attendu en termes de performance technique, économique et environnementale : massification des flux, augmentation des volumes traités, rationalisation des coûts et efficacité énergétique. La rapidité d'exécution du plan de développement a ainsi permis d'engager, dès la fin du 4ème trimestre 2020/21, le renforcement des capacités de mûrissage par densification du site - construction des chambres supplémentaires portant la capacité de traitement simultanée à 1.656 palettes pour 83 containers permettant ainsi le déploiement de la réserve capacitaire de mûrissage dès 2022 (100.000 tonnes) - et de conditionnement durable - installation de nouvelles machines d'emballage recyclable et compostable. Des capacités qui viendront soutenir la croissance du Groupe dès le 1er trimestre 2021/22.

Par ailleurs, la réduction progressive des mesures sanitaires limitant les capacités d'accueil de la restauration hors foyer et la place du télétravail dans les entreprises - devrait contribuer à la reprise d'une dynamique soutenue de l'activité. Enfin, l'exercice 2021/22 sera marqué par le démarrage du contrat de commercialisation du litchi malgache, dont la campagne débutera en décembre 2021 pour un volume commercialisé estimé à plus de 8.000 tonnes (soit un chiffre d'affaires organique annuel estimé de +15 ME).

Les objectifs de chiffre d'affaires consolidé de 175 ME en 2023 et de chiffre d'affaires consolidé de 230, ME avec une marge d'EBITDA supérieure à 5% à horizon 2025, tels qu'annoncés lors de l'introduction en bourse, sont confirmés.

Calendrier des prochaines publications financières :

Résultats annuels 2020/21, le 24 janvier 2022 (après Bourse)

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021/22, le 15 février 2022 (après Bourse)

Assemblée générale des actionnaires, le 22 mars 2022.