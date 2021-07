Omer-Decugis & Cie : le montant définitif du placement porté à près de 21 ME

(Boursier.com) — Omer -Decugis & Cie, Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce que, face à la forte demande exprimée dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris, Gilbert Dupont, agissant en qualité d'agent stabilisateur, a exercé partiellement l'Option de Surallocation, donnant lieu à la cession par Monsieur Vincent Omer-Decugis, principal actionnaire d'Omer-Decugis & Cie , de 182.647 actions existantes et à l'émission de 159.088 actions nouvelles complémentaires, au prix de l'offre (7,50 euros par action), soit, au total, un montant de 2,6 ME.

En conséquence, le nombre total d'actions Omer-Decugis & Cie offertes dans le cadre de son introduction en Bourse, après exercice partiel de l'Option de Surallocation, s'élève ainsi à 2.777.030 titres, soit 2.594.383 actions nouvelles et 182.647 actions existantes, portant ainsi la taille de l'offre à 20,8 ME. Le flottant représente désormais environ 32,3% du capital social d'Omer-Decugis & Cie.