Omer-Decugis & Cie : des ananas 'Zéro Carbone' à Rungis

Omer-Decugis & Cie : des ananas 'Zéro Carbone' à Rungis









(Boursier.com) — Omer -Decugis & Cie, Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce le 1er ananas "Zéro Carbone" au monde. Grâce à la mesure et la compensation de l'intégralité de ses émissions carbone depuis les plantations en Equateur jusqu'à sa plateforme située sur le Marché International de Paris-Rungis en France, l'ananas "Terrasol" a atteint la neutralité carbone, certifiée par TUV Rheinland au 1er semestre 2021. Deux projets en lien avec la préservation de l'environnement sont soutenus en Amérique Latine.

Le calcul de l'empreinte carbone de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis la phase de production à Santo Domingo en Equateur jusqu'aux installations principales de SIIM sur le marché de Paris-Rungis en France, a été réalisé par l'agence environnementale Sambito entre la fin 2020 et le 1er trimestre 2021, et certifiée par TUV Rheinland.

Vincent Omer-Decugis, Président-Directeur général d'Omer-Decugis & Cie, déclare : "Nous sommes particulièrement fiers de vous annoncer l'arrivée du premier ananas " Zéro Carbone " au monde, de la ferme jusqu'à sa destination finale. Fruit d'un travail intense et d'une mobilisation de l'ensemble de nos équipes, tant en Equateur qu'en France, il s'agit là d'une étape majeure dans l'optique d'un avenir plus durable, conformément aux Objectifs de Développement Durable définis par l'ONU à l'horizon 2030".

Ce projet "Zéro Carbone", réalisé sur l'ananas extra sweet Terrasol d'Equateur, qui ouvre la voie sur le marché mondial de la production et de la commercialisation des fruits tropicaux, sera progressivement étendu à d'autres fruits de la gamme de l'entreprise.