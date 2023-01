Omer-Decugis & Cie : bonne performance au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le groupe Omer-Decugis réalise un solide 1er trimestre 2022/23, générant un chiffre d'affaires de 53,7 millions d'euros, en progression de +5,8% par rapport à l'exercice précédent.

Sur le trimestre, la croissance a été tirée par l'activité du pôle SIIM (+7,8%) qui bénéficie d'une dynamique forte du segment des petits tropicaux et du litchi de Madagascar durant la période des fêtes de fin d'année. L'activité grossiste a bien résisté malgré un climat général morose en France depuis la rentrée et des circuits de distribution affectés par les mouvements sociaux en France (fermetures des raffineries).

Ainsi, le Groupe réalise une bonne performance sur le 1er trimestre dans un contexte économique général encore impacté par les phénomènes inflationnistes.

Perspectives

L'amélioration de la performance opérationnelle sera une priorité de l'exercice 2022/23, sous l'effet attendu des actions d'adaptation mises en oeuvre afin de répondre à la conjoncture inflationniste.

Tel qu'annoncé dans son plan stratégique de développement à l'horizon 2025, la nouvelle base logistique, située à proximité immédiate des axes autoroutiers A7 et A9, permettra au Groupe d'augmenter sa capacité de mûrissage globale et de desservir toutes les plateformes de ses clients au sud de Lyon. Cela conduira au renforcement de la couverture géographique du Groupe et à l'amélioration de la performance opérationnelle.

En 2023, le Groupe entend continuer son développement, tout en consolidant ses acquis commerciaux, en s'appuyant sur sa stratégie de renforcement de sa chaîne d'approvisionnement en amont comme en aval et poursuivra ses engagements pour une alimentation saine, diversifiée et responsable.

Le Groupe réaffirme également ses ambitions 2025 : 230 ME de chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda supérieure à 5%.