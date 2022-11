Omer-Decugis & Cie a fait l'acquisition d'une plateforme logistique à Avignon

(Boursier.com) — Omer -Decugis & Cie, Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce l'acquisition d'un nouvel actif logistique à Sorgues, au nord d'Avignon, afin de développer sa couverture nationale et se doter de nouvelles capacités de mûrissage et de conditionnement.

Implanté sur un terrain de 10.000 m2, cet actif logistique de près de 3.000 m2 sera opérationnel dès novembre 2022, après les travaux d'installation des équipements techniques, et offrira une capacité additionnelle de mûrissage pour le Groupe de 17.000 tonnes pour une capacité totale disponible pour 2023 de 127.000 tonnes.

Cette plateforme pourra faire l'objet d'une extension sur la réserve foncière disponible pour porter le potentiel du site à 6.000 m2 et 40.000 tonnes de capacité de mûrissage. Une fois le projet d'extension réalisé, la capacité de mûrissage totale et cumulée du Groupe sur ses deux plateformes logistiques (Rungis et Sorgues) s'élèvera à 150.000 tonnes.

Tel qu'annoncé dans son plan stratégique de développement à l'horizon 2025, cette nouvelle base logistique, située à proximité immédiate des axes autoroutiers A7 et A9, permettra au Groupe de desservir toutes les plateformes de ses clients au sud de Lyon avec une amélioration de sa qualité de service et de sa performance opérationnelle. Localisée dans un bassin économique reconnu comme le carrefour entre le nord et le sud de l'Europe, l'implantation du Groupe devrait par ailleurs bénéficier à plein de la dynamique initiée à travers notamment le développement des marchés d'intérêt nationaux de Chateaurenard et de Cavaillon.

