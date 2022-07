Omer-Decugis : 38,3% de croissance organique sur 9 mois ; ambitions confirmées

(Boursier.com) — Le groupe Omer-Decugis & Cie poursuit sa croissance au 3e trimestre 2021-2022 en réalisant un chiffre d'affaires de 51,9 millions d'euros, en progression de +18% (+15,7% en organique) par rapport à l'exercice précédent.

Les deux pôles du Groupe ont contribué à la dynamique d'activité sur ce trimestre. L'activité du pôle SIIM ressort en croissance de +20,2% et l'activité de Bratigny s'inscrit en hausse de +12% (+3,2% en organique).

A l'issue des 9 premiers mois de l'exercice 2021-2022 (d'octobre 2021 à juin 2022), le chiffre d'affaires consolidé du groupe Omer-Decugis & Cie s'établit à 148,6 ME, en forte croissance de +40,4%, dont 38,3% en organique.

Perspectives

La croissance continuera de porter le 2e semestre 2021-2022, qui devrait permettre au groupe Omer-Decugis & Cie d'être en avance de 12 mois sur son plan de développement, qui visait un chiffre d'affaires de 175 ME en 2023. Des actions d'adaptation sont en cours de mise en oeuvre afin de répondre à la conjoncture inflationniste et de renforcer la rentabilité opérationnelle, notamment sur le prochain exercice.

Omer-Decugis & Cie réaffirme ainsi ses ambitions de croissance à moyen terme et confirme son plan de développement qui vise un chiffre d'affaires consolidé de 230 ME et une marge d'Ebitda supérieure à 5% à horizon 2025.