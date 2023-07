OL Groupe : vise 400 à 420 ME de produits des activités à horizon 2025-2026

(Boursier.com) — Le total des produits des activités d'OL Groupe progresse de +15% à 289,7 millions d'euros pour l'exercice 2022-2023 (252,6 ME un an plus tôt).

Perspectives

Au 30 juin, l'équipe masculine figure à la 7e place du Championnat de Ligue 1 et ne participera donc pas aux compétitions européennes en 2023-2024, pour la 2e saison consécutive. L'équipe féminine réalise, en revanche, un doublé Coupe/Championnat pour la saison et a atteint les 1/4 de finales de Champions League (contre Chelsea).

Dans le cadre de l'examen de la situation des clubs au titre de la saison 2023/2024, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels de la DNCG, a pris la décision d'un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations pour l'Olympique Lyonnais. Consécutivement à l'appel formulé par l'OL, la décision de la DNCG a été confirmée malgré les arguments présentés par le club. Le club a pris acte du maintien de cet encadrement et étudie toutefois les voies de recours éventuelles.

Après les 2 premiers versements (40 ME au total) liés à l'opération LFP/CVC, le Groupe devrait bénéficier de la 3è et dernière tranche de revenus (50 ME) en 2023-2024, sous réserve de la réalisation des opérations à venir entre la LFP et CVC Capital Partners.

A date, le Groupama Stadium bénéficie encore d'une programmation riche notamment pour la saison 2023/2024.

Démarrés en janvier 2022, les travaux de construction de la LDLC Arena, portés à 100% par OL Groupe, sont en cours de finalisation. La mise en exploitation de la salle est prévue fin novembre 2023 avec une programmation déjà très étoffée.

Le Groupe rappelle par ailleurs ses objectifs à moyen terme à horizon 2025-2026, à savoir : un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 ME (avec notamment une hypothèse de qualification en Champions League et incluant le trading joueurs) et un EBE supérieur à 90 ME.

Sur le plan de l'endettement financier, OL Groupe travaille activement sur différents schémas de refinancement de ses dettes "stade", PGE (Prêt Garanti par l'Etat) et RCF (Revolving Credit Facility), avec plusieurs établissements financiers internationaux et français de premier plan. Il est rappelé que les dettes en cours relatives au "Stade" et au RCF ont pour échéance le 30 juin 2024, tandis que les PGE sont entrés en amortissement depuis début 2023. Le Groupe communiquera ultérieurement sur l'avancement de son projet de refinancement.