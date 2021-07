OL Groupe : transfert du défenseur Melvin Bard

(Boursier.com) — L 'Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord de principe avec l'OGC Nice pour le transfert du défenseur Melvin Bard. Les deux clubs précisent que le transfert, d'un montant de 3 ME, auquel pourra s'ajouter des incentives pour un montant maximum de 2 ME et 20% sur une éventuelle plus-value future, sera effectif sous réserve que le latéral gauche puisse satisfaire à la visite médicale. Celle-ci sera réalisée à l'issue de sa participation aux Jeux Olympiques avec l'Equipe de France.

Auteur de 18 matches la saison passée (8 titularisations), Melvin Bard, qui a rejoint le centre de formation de l'OL en 2016, avait fait ses débuts en professionnel le 6 décembre 2019 face à Nîmes.