OL Groupe : transfert de Joachim Andersen pour 17,5 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Olympique Lyonnais informe du transfert de son international danois Joachim Andersen au club anglais de Crystal Palace pour un montant de 17,5 ME auquel pourra s'ajouter des incentives pour un montant maximum de 2,5 ME et un intéressement de 12,5% sur une éventuelle plus-value future.