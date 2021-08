OL Groupe : transfert de Jean Lucas à l'AS Monaco

(Boursier.com) — L 'Olympique Lyonnais a annoncé le transfert de son milieu de terrain Jean Lucas, à l'AS Monaco pour un montant de 12 ME, dont 1 ME de bonus, ainsi qu'un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future. Arrivé en juin 2019 en provenance de Flamengo pour 8 ME, le milieu de terrain brésilien a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues avec l'Olympique Lyonnais (3 buts) avant d'être prêté à Brest, sans option d'achat, lors de la deuxième partie de saison 2020/2021. Dès son retour au club lors de la reprise du groupe professionnel le 1er juillet dernier, Jean Lucas a exprimé à ses dirigeants sa volonté de rejoindre l'AS Monaco.

L'Olympique Lyonnais, pourvu de nombreux milieux de terrain actuellement dans son effectif, a accédé à la demande de Jean Lucas dont le départ libère ainsi une place d'extra-communautaire dans le groupe dirigé cette saison par Peter Bosz.

L'OL souhaite une bonne continuation à Jean Lucas à l'AS Monaco qui entamera, à 23 ans, sa troisième saison en Ligue 1...