OL Groupe : transfert de Fernando Marçal à Wolverhampton

(Boursier.com) — L 'Olympique Lyonnais informe du transfert de Fernando Marçal au club anglais de Wolverhampton pour un montant de 2 ME.

Arrivé à l'OL en juin 2017 en provenance de Guingamp où il avait été prêté par Benfica, Fernando Marçal a disputé 75 matches toutes compétitions confondues avec l'Olympique Lyonnais dont la 1/2 finale de Champions League contre le Bayern Munich à Lisbonne.

A 31 ans et à un an de la fin de son contrat à l'OL, Fernando Marçal a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière en rejoignant le club de Premier League anglaise.

L'Olympique Lyonnais le remercie pour son investissement lors de ses trois saisons passées au club et lui souhaite beaucoup de réussite à Wolverhampton...