OL Groupe : suspension de cotation

(Boursier.com) — Euronext suspendra la cotation des actions et des OSRANEs émises par la société et cotées sur Euronext Paris, à compter de l'ouverture du marché aujourd'hui et dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse relatif à l'opération avec Eagle Football.

Eagle Football Holdings LLC (Eagle Football), contrôlée par John Textor, Pathé, IDG, Holnest et OL Groupe, se sont entendus, par voie d'avenants à leurs accords, sur le 21 octobre comme nouvelle date pour la réalisation de l'opération de reprise d'OL Groupe.