OL Groupe suspendu en bourse

(Boursier.com) — Le titre OL Groupe est suspendu ce matin sur un cours de 3,07 euros, à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis, stipule un avis Euronext. La cotation des obligations remboursables en actions est aussi suspendue dans les mêmes conditions. Rappelons que le groupe serait proche de passer sous pavillon américain. John Textor devrait obtenir une participation conséquente, selon les sources de Bloomberg. Il offrirait 3 euros par action pour reprendre les parts de Pathé et IDG Capital, respectivement 19,36% et 19,85% du tour de table. Il pourrait ensuite être contraint de lancer une offre de rachat sur la totalité du capital...