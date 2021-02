OL Groupe : sur les 2 euros

(Boursier.com) — OL Groupe remonte sur les 2 euros ce mercredi, en hausse de 2%, alors que le group a enregistré un total des produits des activités de 123,3 ME au 1er semestre, en recul de 37% contre 197,2 ME au 31 décembre 2019. La direction estime à environ 111 ME le montant total des impacts directs et indirects de la pandémie y compris la défaillance de Mediapro et le manque à gagner lié à l'absence de participation en Champions League 2020/21 sur le total des produits des activités hors trading joueurs.

Le résultat opérationnel s'est établi à -43,4 ME au 1er semestre 2020/21. Le résultat net part du groupe est de -50,6 ME contre 14,9 ME. Compte tenu des restrictions importantes qui pèsent toujours sur de multiples activités en raison de la crise sanitaire, OL Groupe n'anticipe pas d'amélioration notable des produits des activités d'ici le 30 juin 2021. Le résultat net devrait être également fortement déficitaire au 2nd semestre de l'exercice 2020/21. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté son objectif de cours de 2,5 à 2,4 euros avec un avis 'neutre'.