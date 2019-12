OL Groupe : signature du contrat de rachat des actifs du REIGN FC

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Olympique Lyonnais annonce que les discussions exclusives engagées depuis le 25 novembre dernier en vue de l'acquisition du Reign FC, membre fondateur de la NWSL (National Women's Soccer League), ont abouti à la signature d'un contrat de rachat des actifs du club pour un montant de 3,51 M$.

Ces actifs seront portés par une société de droit américain nouvellement créée et détenue à hauteur de 89,5% par OL Groupe, représentant un investissement de 3,145 M$. Bill Predmore, précédent investisseur et dirigeant du Reign FC, détiendra 7,5% du capital. Tony Parker, 4 fois champion NBA, Président de LDLC ASVEL (club de basketball détenteur des titres de champion de France féminin et masculin) et ambassadeur de la marque OL aux États-Unis, investira également à hauteur de 3%.

Avec cette acquisition, OL Groupe va devenir, via la nouvelle structure américaine, actionnaire de la NWSL, aux côtés des autres équipes. Le championnat NWSL, en fort développement avec des affluences records dans tous les stades en 2019, se jouera entre 9 équipes en 2020 sur 24 journées et une phase de 'play-offs' pour les 4 meilleures. En 2021, une expansion est d'ores et déjà confirmée à Louisville et d'autres discussions sérieuses sont en cours avec des groupes intéressés.