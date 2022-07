OL Groupe : révise ses objectifs à moyen terme

(Boursier.com) — Afin de tenir compte de la performance sportive de la saison écoulée qui ne permettra pas de disputer de Coupe d'Europe en 2022-2023, et de l'environnement économique marqué par l'inflation et une hausse des taux d'intérêts, la société OL Groupe met à jour ses objectifs à moyen terme.

La société vise désormais, à horizon 2025-2026, un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 millions d'euro, avec notamment une hypothèse de qualification en Champions League et incluant le trading joueurs. L'EBE est attendu supérieur à 90 ME.

La société publiera le 25 juillet prochain un communiqué de presse relatif à son activité de l'exercice clos le 30 juin 2022. D'ores et déjà, elle estime que le total des produits des activités devrait refléter une progression de l'ordre de 40% par rapport à N-1, nettement supérieure à celle observée au 31 mars 2022, qui pour mémoire était de +29%.

Pour rappel, le total des produits des activités et l'EBE au 30juin 2021 s'élevaient respectivement à 177,4 ME et -33,9 ME.