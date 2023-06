OL Groupe restera cotée à l'issue de l'offre d'Eagle Football

(Boursier.com) — Eagle Football Holdings Bidco Limited, qui détient 80,09% du capital et 79,11% des droits de vote théoriques de la société Olympique Lyonnais Groupe (OL Groupe) sur une base non-diluée, a déposé un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire visant les actions OL Groupe, au prix de 3 euros par action.

L'offre fait suite à l'acquisition par Eagle Football de 39.201.514 actions et 789.824 OSRANEs d'OL Groupe à un prix de 3 euros par action et 265,57 euros par OSRANE respectivement, et à la souscription à 28.666.666 actions nouvelles d'OL Groupe à un prix de 3 euros par action, le 19 décembre 2022, et revêt donc un caractère obligatoire.

L'offre vise l'ensemble des actions OL Groupe, émises ou à émettre en remboursement des OSRANEs, autres que les actions détenues par l'Initiateur, celles détenues par Holnest (family office de Jean-Michel Aulas), qui s'est engagée à ne pas apporter ses titres à l'offre, les actions gratuites en cours de période d'incessibilité, et les actions auto-détenues.

Eagle Football n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions OL Groupe à l'issue de l'offre. OL Groupe restera donc une société cotée.

Le prix de l'offre proposé valorise 100% des titres d'OL Groupe à 528 millions d'euros, et fait ressortir des primes de 56,7% sur le dernier cours de bourse non-affecté (précédant l'annonce en mars 2022 par Pathé et IDG de leur intention de céder leurs participations), 50% sur le CMPV sur les 60 jours précédant cette date et 41,9% sur le CMPV sur les 6 mois précédant cette date.