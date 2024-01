OL Groupe renforce ses effectifs au sein de la sélection brésilienne

(Boursier.com) — L 'Olympique Lyonnais annonce les arrivées, en provenance de Botafogo, du gardien de but Lucas Perri (26 ans) et du défenseur central Adryelson (25 ans) pour des montants respectifs de 3,25 millions d'euros et 3,58 ME auxquels pourra s'ajouter un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert.

Appelés pour la première fois en sélection brésilienne cette saison, les deux joueurs internationaux se sont engagés avec l'Olympique Lyonnais jusqu'au 30 juin 2028.

L'Olympique Lyonnais "se réjouit de pouvoir accueillir Lucas Perri et Adryelson, qui deviendront les 25e et 26e joueurs brésiliens de l'histoire à porter le maillot de l'OL".