OL Groupe recule après les résultats

(Boursier.com) — OL Groupe perd 1,1% à 2,8 euros en matinée. La société est restée dans le rouge sur son exercice 2021-2022 même si la perte nette a été divisée par deux sur un an (55 ME) avec le net redressement des produits des activités (252,6 millions d'euros, en hausse de +42%). L'excédent brut d'exploitation a atteint 15,9 ME contre -33,9 ME un an plus tôt. L'endettement net de trésorerie (y compris créances et dettes nettes sur contrats joueurs) est toujours important, à 330,8 ME.

Sauf rebondissement cette semaine, OLG passera prochainement sous pavillon américain, rappelle Oddo BHF ('neutre'), qui parle de résultats en ligne avec ses attentes. La valorisation de 3 euros par action retenue dans le cadre du rachat des blocs Pathé, IDG, Holnest, ainsi que de l'OPA simplifiée correspond au scénario spéculatif du broker avant l'opération. Le concert Eagle/Holnest devrait représenter 88,5% du capital (post AK) avant le lancement de l'opération, rendant la probabilité de l'OPA d'aboutir hautement probable. L'analyste recommande d'apporter à l'Offre une fois celle-ci lancée, certainement d'ici la fin du T4.