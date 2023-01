OL Groupe : recrute Amin Sarr

(Boursier.com) — L 'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée de l'attaquant international espoirs suédois d'Heerenveen, Amin Sarr (21 ans), pour 4 saisons et demie, soit jusqu'au 30 juin 2027. Le montant du transfert s'élève à 11 millions d'euros, auquel pourra s'ajouter un maximum de 1 ME de bonus, ainsi qu'un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value future.

Attaquant polyvalent, réputé pour ses qualités physiques et techniques, Amin Sarr marque le 1er de ses 11 buts face à Almelo le 18 mars 2022. En un an, il dispute 35 rencontres avec le club néerlandais dont 20 lors de cette première partie de saison (5 buts et 6 passes décisives).

Formé au Malmö FF, dans sa ville de naissance, Amin Sarr signe son premier contrat professionnel en 2020. Champion de Suède quelques mois plus tard, il découvre également la sélection nationale espoirs avant de rejoindre, sous la forme d'un prêt, le club de Mjällby. Buteur à 8 reprises en 19 matches, l'avant-centre d'1m88 est alors transféré en janvier 2022 à Heerenveen, aux Pays-Bas.

Sélectionné à 10 reprises avec les espoirs, Amin Sarr est le 3e suédois de l'histoire à rejoindre l'OL après Kim Kallström (2006-2012) et Ake Hjalmarsson (1953-1955).