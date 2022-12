OL Groupe : réalisation des opérations avec Eagle Football

(Boursier.com) — OL Groupe confirme que la réalisation des opérations avec Eagle Football a maintenant eu lieu. Eagle Football, contrôlée par John Textor, a acquis auprès des principaux actionnaires historiques d'OL Groupe (Pathé, IDG Capital et Holnest) 39.201.514 actions OL Groupe au prix de 3 euros par action et 789.824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57 euros par OSRANE.

Eagle Football a également souscrit, ce 19 décembre, à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe pour un montant total de 86 millions d'euros.

Par conséquent, Eagle Football détient désormais 77,49% du capital d'OL Groupe sur une base non-diluée (78,4% du capital sur une base entièrement diluée et, de concert avec Holnest, 86,57% du capital sur une base entièrement diluée).

La composition du Conseil d'administration de la société a évolué pour refléter ce changement d'actionnariat.

Eagle Football déposera dès que possible, au nom du concert avec Holnest, une offre publique d'achat simplifiée, en espèces, des actions et des OSRANEs qu'elle ne possède pas au prix de 3 euros par action et de 265,57 euros par OSRANE.

John Textor, CEO d'Eagle Football et nouvel actionnaire majoritaire d'OL Groupe, a déclaré : "Aujourd'hui représente un nouveau commencement pour l'Olympique Lyonnais. Après quatre mois de négociations constructives marqués par une entente commune avec Jean-Michel Aulas et tous nos partenaires, nous sommes fiers d'aboutir à cet accord exceptionnel. Il fera date dans l'histoire du développement du football européen, mais aussi international grâce au regroupement au sein de la même structure, Eagle Football, de nos intérêts dans des clubs de football riches de leur culture et de leur expérience acquise depuis des décennies : l'Olympique Lyonnais, Crystal Palace, Botafogo et le RWD Molenbeek".

Très rapidement, la holding Eagle Football, dans laquelle Jean-Michel Aulas sera administrateur indépendant, entend mettre en place des collaborations entre ses clubs notamment en France, au Brésil et en Belgique, en s'appuyant sur les méthodologies de formation et de développement de l'Olympique Lyonnais, une référence en la matière. Un exemple immédiat de ces opportunités est l'Académie Pelé, partenaire historique de l'OL au Brésil, voisin et partenaire commercial régulier de Botafogo. Bien sûr, nous continuerons d'être un partenaire de soutien et d'importance à Crystal Palace, car nous espérons que notre empreinte mondiale en matière de développement des talents pourra être un atout de collaboration pour tous nos clubs et communautés affiliés à Eagle.