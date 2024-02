OL Groupe : prolonge son partenariat avec Adidas jusqu'en 2029

(Boursier.com) — L 'Olympique Lyonnais a signé un protocole d'accord ferme et engageant avec Adidas, son équipementier exclusif depuis 2010. La marque accompagnera les équipes masculines et féminines de l'Olympique Lyonnais pour 4 saisons supplémentaires, soit sur la période 2025-2029. Ce partenariat va bien au-delà pour Adidas, avec la poursuite de l'accompagnement de la jeune génération à l'OL Academy, le centre de formation du club afin de continuer à soutenir de façon intense les jeunes et le football amateur.

"Cette collaboration unique dans l'histoire du football témoigne d'un engagement sans faille de la part d'Adidas, qui a su construire avec le club un partenariat historique dans la durée. La conclusion de cet accord de prolongation réaffirme la confiance instaurée entre les équipes du club et adidas depuis près de 15 ans, et va contribuer au développement des projets sportifs masculin et féminin et à la poursuite des objectifs de croissance fixés par leurs directions respectives", commente la mangement du groupe lyonnais.