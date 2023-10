OL Groupe poursuit la réorganisation de son Conseil d'administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'OL Groupe, réuni le 6 septembre, avait pris acte des démissions de Mmes Annie Famose, Héloïse Deliquiet, Sidonie Mérieux, Pauline Boyer-Martin et Annie Bouvier, et de M. Durcesio Mello. Le Conseil d'administration du 28 septembre, a également pris acte des démissions de MM. Ron Friedman et Alexander Bafer.

Ces démissions s'inscrivent dans le cadre d'une recomposition du Conseil d'administration et réduction du nombre total de ses membres à la suite de l'offre publique d'achat initiée par Eagle Football Holdings Bidco Limited et clôturée le 2 août.

OL Groupe "tient à remercier chaleureusement ces administratrices et administrateurs pour leur engagement et le travail accompli, pour certains depuis de longues années, auprès du groupe Olympique Lyonnais".

Le Conseil d'administration a procédé à la cooptation de Mme Michele Kang le 6 septembre. Le Conseil d'administration a poursuivi sa réorganisation lors de sa réunion du 28 septembre, en cooptant Mmes Bethel Gottlieb et Deborah Andrews, administratrices indépendantes, en remplacement respectivement de Mmes Héloïse Deliquiet et Pauline Boyer-Martin, pour la durée du mandat de leur prédécesseur restant à courir (soit jusqu'à l'assemblée générale qui sera appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos respectivement le 30 juin 2028 et le 30 juin 2026). Ces cooptations seront soumises à la ratification des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

Les autres administrateurs démissionnaires n'ont pas été remplacés.

Dès lors, le Conseil d'administration est composé de 12 administrateurs, dont 5 femmes (42% des administrateurs) et 5 administrateurs indépendants (42% des administrateurs). Le Conseil "s'est assuré qu'ainsi composé, il disposerait de toutes les compétences nécessaires à son bon fonctionnement et à l'exercice de ses missions de définition de la stratégie du groupe Olympique Lyonnais et de contrôle de sa mise en oeuvre".