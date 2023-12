OL Groupe : Pierre Sage est provisoirement nommé à la tête du groupe pro

(Boursier.com) — Compte tenu des résultats obtenus et après une analyse approfondie de la situation de l'équipe professionnelle, actuellement 18ème de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a décidé de mettre en oeuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Fabio Grosso et de ses adjoints : Raffaelle Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello, et Mauro Carretta.

En attendant l'issue de cette procédure, la préparation et l'encadrement du match à Lens, ce samedi, seront assurés par Pierre Sage assisté de Jérémie Bréchet, Jean-François Vulliez et Rémy Vercoutre en qualité d'entraîneur des gardiens.

"L'Olympique Lyonnais tient à remercier Fabio Grosso et ses adjoints pour leur implication et professionnalisme depuis leur prise de fonction à la tête de l'équipe professionnelle", indique OL Groupe.