OL Groupe : nouveau point sur les transferts

(Boursier.com) — L 'Olympique Lyonnais confirme le transfert de l'international burkinabé Bertrand Traoré au club anglais d'Aston Villa pour un montant de 18,4 ME auquel pourront s'ajouter des incentives pour un montant maximum de 2,2 ME et un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future. Transféré à l'Olympique Lyonnais en juin 2017 en provenance de Chelsea pour la somme de 10 ME, Bertrand Traoré a disputé 126 matches toutes compétitions confondues et inscrit 33 buts en trois saisons avec l'OL.

L'Olympique Lyonnais souhaite bonne chance à Bertrand qui retrouvera le championnat d'Angleterre 4 ans après une première expérience en Premier League.

Par ailleurs, Ciprian Tatarusanu a été transféré au Milan AC pour un montant de 0,5 ME et le gardien allemand Julian Pollersbeck, en provenance d'Hambourg, a signé un contrat de 4 ans avec l'OL. Le montant du transfert s'élève à 0,25 ME auquel pourront s'ajouter des incentives pour un montant maximum de 0,3 ME ainsi qu'un intéressement de 15% sur une éventuelle plusvalue future.