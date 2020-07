OL Groupe : Martin Terrier signe à Rennes contre 12 ME

(Boursier.com) — L'Olympique Lyonnais (OL Groupe) a officialisé le transfert de Martin Terrier au Stade Rennais pour 12 millions d'euros. Une somme à laquelle pourra s'ajouter un montant maximum de 3 ME d'incentives ainsi qu'un intéressement de 15% sur la plus-value réalisée sur un futur transfert et des bonus supplémentaires de 2 ou 3 ME maximum déclenchés à partir de seuils en fonction du prix de cession.

Arrivé au club en juillet 2018, l'attaquant international espoir de l'Equipe de France aura porté 77 fois le maillot de l'Olympique Lyonnais dont 22 titularisations et 6 buts marqués toutes compétitions confondues en 2019/2020.