OL Groupe : le total des produits des activités du 1er trimestre de l'exercice 2021/22 est en recul de 23%

(Boursier.com) — Le total des produits des activités du 1er trimestre de l'exercice 2021/22 est en recul de 23% (77,9 ME, contre 101,6 ME sur la même période N-1) chez OL Groupe du fait notamment de la comptabilisation au 1er trimestre N-1 des droits TV UEFA relatifs à la phase finale d'édition 19/20 de la Champions League jouée sur la période, ainsi que des droits TV LFP évalués au 30/09/20 sur la base du contrat initialement signé avec Mediapro, dénoncé par la suite.

Ces deux éléments avaient eu un impact favorable de 31,3 ME sur le total des produits des activités au 1er trimestre 2020/21. Retraité de ces impacts sur les droits TV en N-1, le total des produits des activités affiche une progression de 7,6 ME, soit +11%, confirmant la nette reprise de l'activité.

PERSPECTIVES FAVORABLES POUR L'EXERCICE 2021/22 DANS UN CONTEXTE DE REPRISE DES ACTIVITÉS EN FRANCE ET EN EUROPE

Le Groupe devrait bénéficier, pour l'exercice 2021/22, d'un retour progressif à un contexte normalisé favorable à la reprise de l'ensemble de ses activités et plus particulièrement les activités sportives et événementielles au Groupama Stadium.

Le Groupe a récemment réitéré la forte ambition sportive des équipes professionnelles. De retour sur la scène européenne, l'équipe masculine de l'Olympique Lyonnais entend jouer un rôle de premier plan, tant en Championnat de Ligue 1 (7ème de Ligue 1 à date, à seulement 4 points du podium) qu'en Europa League où elle est d'ores et déjà assurée de terminer 1ère du groupe A, et ainsi qualifiée directement en 1/8 de finale. L'équipe féminine, 1ère du Championnat à date, a pour objectif de retrouver les sommets du Championnat de France et de Champions League 2021/22.

L'Academy OL, pilier stratégique du Groupe, occupe une nouvelle fois la 3ème place du classement européen des meilleurs clubs de formation, après le Real Madrid et Barcelone, figurant ainsi dans le TOP 4 européen depuis 10 ans (2012 à 2021) (classement CIES Football Observatory - octobre 2021).

Pour rappel, et sous réserve de l'évolution des mesures gouvernementales, la programmation au Groupama Stadium devrait être particulièrement riche sur l'exercice 2021/22 avec le concert privé de Groupama (3 juin 2022, report), le concert de Soprano (11 juin 2022), le concert d'Indochine (reporté au 25 juin 2022, complet, avec 75.000 personnes). Au-delà de cet exercice, le Groupama Stadium accueillera les concerts de Rammstein (les 8 & 9 juillet 2022, reports), de Mylène Farmer (24 juin 2023, complet), 5 matchs de la Coupe du Monde de Rugby (septembre/octobre 2023) et des compétitions dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024.

FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE ET AJUSTEMENT DE L'ÉCHÉANCE DES OBJECTIFS

Sur les 18 derniers mois, et malgré le contexte de crise sanitaire, OL Groupe a fait le choix de poursuivre l'ensemble des projets stratégiques, autour de son coeur d'activité football, inhérents à sa stratégie "Full entertainment".

Projet emblématique du développement du Groupe, la nouvelle salle événementielle "OL Vallée Arena" sera la plus grande arena en France, en dehors de Paris (capacité de 12.000 à 16.000 personnes). Cette infrastructure, référente en Europe sur les plans technologique et environnemental, devrait ainsi permettre de compléter l'offre "Events" du Groupe, avec l'objectif d'organiser 80 à 120 événements par an (concerts, séminaires et salons professionnels de grande ampleur), mais également des compétitions sportives (notamment Euroleague de basket dont LDLC ASVEL est devenu membre permanent en juin 2021 et E-sport).

Le Groupe a récemment annoncé la signature d'un accord commercial avec Live Nation Entertainment, première entreprise de divertissement au monde, composée des leaders du marché mondial (Ticketmaster, Live Nation Concerts, et Live Nation Sponsorship), qui apportera une programmation importante d'artistes internationaux à la nouvelle salle portée par OL Groupe, assortie d'un minimum garanti (contrat de 15 ans, non exclusif, avec possibilité de sortie au terme des 10 premières années).

Le financement de cet investissement d'environ 141 ME est actuellement en cours de discussions et devrait faire l'objet d'une structuration sous forme de fonds propres/quasi fonds propres et de dette bancaire prenant la forme d'un crédit-bail.

OL Groupe a pour objectif un démarrage des travaux en début d'année civile 2022 et une mise en exploitation fin 2023.

Sur le plan de l'endettement, OL Groupe va s'atteler au refinancement sur le long terme des 2 PGE (169 ME) et, grâce à la reprise des activités, poursuivre le remboursement des prêts mis en place pour la construction des infrastructures existantes, et bientôt ceux de l'OL Vallée Arena.

Fortement impacté par 18 mois de crise sanitaire, OL Groupe estime à ce jour que ses objectifs à moyen terme peuvent être maintenus dans leur principe, mais décalés d'environ une saison pour leur réalisation.

Si la reprise des activités se confirme, les objectifs annoncés avant la crise sanitaire, à savoir un total des produits des activités (incluant le trading joueurs) de l'ordre de 400 à 420 ME et un objectif d'EBE supérieur à 100 ME, pourraient ainsi être atteints au terme de la saison 2024/25. Cependant, ces objectifs restent soumis à certains aléas et pourraient donc être amenés à être révisés, notamment en fonction de la dynamique de la reprise.

Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre de l'exercice 2021/22, le 15 février 2022 après la clôture des marchés d'Euronext.