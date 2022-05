OL Groupe : le total des produits des activités a enregistré une hausse de 29% au 31 mars

(Boursier.com) — Au 31 mars 2022, le total des produits des activités d'OL Groupe a enregistré une hausse de 29% (soit +43,5 ME) et a atteint 193,5 ME (150 ME en N-1). Pour rappel au 31/03/19, dernière année pré-covid de référence, le total des produits des activités s'élevait à 223,8 ME, incluant un parcours en 1/8 de finale de Champions League et une 3ème place de L1, contre un parcours en 1/8 de finale d'Europa League et une 10ème place de L1 au 31/03/22.

PERSPECTIVES POUR LA FIN DE L'EXERCICE 2021/22 ET L'EXERCICE 2022/23

Pour rappel, la programmation au Groupama Stadium devrait être particulièrement riche sur la fin de saison 2021/22 avec le concert privé de Groupama (3 juin 2022), le concert de Soprano (11 juin 2022), le concert d'Indochine (25 juin 2022, avec 72 000 personnes). Au-delà de cet exercice, le Groupama Stadium accueillera les concerts de Rammstein (les 8 & 9 juillet 2022), des Rolling Stones (le 19 juillet 2022), de Mylène Farmer (24 juin 2023), 5 matchs de la Coupe du Monde de Rugby (septembre/octobre 2023) et des matchs et tournois (hommes et femmes) dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Sur la base de son classement à date de 8ème au terme de la 36ème journée de L1, l'équipe professionnelle masculine ne disputera pas de compétition européenne au cours de la saison 2022/23 (absence de revenus de Billetterie Europe et droits TV UEFA). Toutefois, comme mentionné précédemment le Groupe devrait bénéficier dès la saison 2022/23 d'une partie de la dotation de 90 ME liée à la prise de participation du fonds CVC dans la nouvelle société commerciale filiale de la LFP (sous réserve du closing de l'opération).

Le Groupe réaffirme néanmoins ses ambitions sportives pour la saison à venir et les saisons suivantes en s'appuyant sur ses fondamentaux, notamment l'Academy OL, pilier stratégique historique, pour reconquérir dès la saison 2023/24 une place européenne. Les prolongations récentes des talents issus de la formation OL : Maxence CAQUERET (milieu de terrain international espoir) jusqu'en 2026, du jeune talent Mohamed EL AROUCH (international U18 et héros de victoire de la coupe Gambardella 2022) jusqu'en 2025, ainsi que celle de la capitaine de l'équipe féminine Wendie RENARD jusqu'en 2026, témoignent de cette stratégie réaffirmée. Ces prolongations font suite à celles déjà concrétisées depuis janvier 2022, de Sekou LEGA, Castello LUKEBA, Bradley BARCOLA, Samuel BOSSIWA et, Kayne BONNEVIE.

FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE

Malgré le contexte de crise sanitaire survenue en mars 2020, OL Groupe a fait le choix de poursuivre l'ensemble des projets stratégiques, notamment son projet de construction d'une nouvelle salle événementielle, portée à 100% par OL Groupe, sur le site d'OL Vallée.

Le financement de cet investissement d'un montant global de 141 ME a été bouclé le 2 mai dernier et fait l'objet d'une structuration sous forme de Crédit-Bail Immobilier (90 ME net sur 15 ans) et de fonds propres/quasi fonds propres (51 ME) dont une émission de TSDI (Titres Subordonnés à Durée Indéterminée) pour 10,5 ME, une émission d'OR (Obligations Relance) pour 18,5 ME et des ressources d'OL Groupe pour 22 ME (cf. communiqué de presse du 02/05/22).

Les travaux démarrés en janvier 2022 permettent d'envisager la mise en exploitation fin 2023.

Sur le plan de l'endettement, OL Groupe poursuit son objectif de refinancement sur le long terme des 2 PGE (169 ME), en s'appuyant notamment sur l'ensemble des dispositifs gouvernementaux activables.

OL Groupe poursuit la mise en oeuvre de ses projets de développement dans le cadre des orientations définies par le Conseil d'Administration en visant à faire converger, dans toute la mesure du possible, le projet de renforcement de sa structure financière annoncé le 15 février 2022, avec les aspirations de Pathé et IDG Capital, qui ont indiqué le 8 mars 2022 avoir entamé une évaluation de leurs options stratégiques et financières concernant leurs participations respectives dans OL Groupe, ces travaux s'inscrivant dans une logique de continuité et de permanence de la Direction. Comme indiqué le 22 avril dernier, OL Groupe a connaissance du fait que des investisseurs ont manifesté leur intérêt en vue d'une opération permettant le désengagement de Pathé et d'IDG Capital de son tour de table. Certains d'entre eux ont également manifesté leur intérêt pour participer au renforcement de la structure financière de la société. La Direction Générale d'OL Groupe reste mobilisée afin de permettre l'aboutissement de ce processus dans les meilleures conditions possibles pour la société et l'ensemble de ses actionnaires, y compris ses actionnaires minoritaires. Il n'y a toutefois à ce jour aucune certitude que les travaux en cours déboucheront sur une opération ni, si c'est le cas, sur le calendrier, les conditions ou la structure d'une telle opération.

Comme indiqué dans son communiqué du 26 octobre 2021, OL Groupe estime à ce jour que les objectifs à moyen terme annoncés avant la crise sanitaire restent pertinents pour l'avenir d'OL Groupe. Si la reprise des activités se confirme, OL Groupe ambitionne d'atteindre, au terme de la saison 2024/25, un total des produits des activités (avec une hypothèse de qualification en Europa League et incluant le trading joueurs) de l'ordre de 400 ME à 420 ME et un objectif d'EBE supérieur à 100 ME. Cependant, ces objectifs restent soumis à certains aléas et pourraient donc être amenés à être révisés, notamment en fonction de l'aboutissement des travaux sur le renforcement des fonds propres et de la dynamique de la reprise.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires de l'exercice 2021/22, le 25 juillet 2022 après la clôture des marchés d'Euronext.