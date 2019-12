OL Groupe : le titre sous pression

(Boursier.com) — OL Groupe abandonne 4% à 2,9 euros à la mi-journée en Bourse. Le club rhodanien a connu des jours plus heureux au niveau sportif. L'équipe dirigée par Rudy Garcia a été battue sur son terrain par Rennes ce week-end et a perdu deux de ses meilleurs joueurs sur blessure, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, victimes d'une rupture du ligament croisé antérieur, respectivement du genou gauche et du genou droit.

L'Olympique Lyonnais déplore les graves blessures de @Memphis et @jreineadelaide victimes d'une rupture du ligament croisé antérieur, respectivement du genou gauche et du genou droit ⤵https://t.co/wO8VYDk4tx >— Olympique Lyonnais (@OL), via Twitter

Le tirage au sort des 8èmes de finale de la Ligue des Champions a par ailleurs été réalisé à la mi-journée. L'OL a tiré une des très grosses équipes européennes puisqu'il affrontera la Juventus de Turin.

🇫🇷 Lyon v Juventus 🇮🇹#UCLdraw pic.twitter.com/jRvndnpxdc >— UEFA Champions League (@ChampionsLeague), via Twitter