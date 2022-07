OL Groupe : le résultat net devrait se redresser mais rester déficitaire sur l'exercice

(Boursier.com) — L 'activité de l'exercice 2021-2022 (période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022) d'OL Groupe confirme la nette dynamique de rebond, en sortie de crise COVID. Pour l'ensemble de l'exercice, le total des produits des activités enregistre une hausse de 42% (soit +75 ME) et atteint 252,5 ME (177,4 ME en N-1).

Pour rappel au 30 juin 2019, dernière année de référence pré-covid, le total des produits des activités s'élevait à 309 ME, incluant un parcours en 1/8ème de finale de Champions League et une 3ème place de L1, contre un parcours en 1/4 de finale d'Europa League et une 8ème place de L1 cette saison.

Pour l'exercice 2021-2022, avant audit et hors éventuels impacts liés au mercato d'été se terminant le 01/09/22, le Groupe estime un retour à un EBE positif (entre 13 et 17 ME, vs. -33,9 ME en N-1), un résultat net en forte amélioration mais encore déficitaire (entre -50 et -60 ME, vs. -107 ME en N-1) et une dette nette d'environ 330 ME (vs. 303,3 ME au 30/06/21).

Perspectives

En raison de son classement final (8ème) au terme du Championnat de L1 2020/21, l'équipe professionnelle masculine ne disputera pas de compétition européenne au cours de la saison 2022/23 (absence de revenus de Billetterie Europe et de droits TV UEFA). Toutefois, comme mentionné précédemment, le Groupe devrait bénéficier dès l'exercice 2022-2023 d'une partie de la dotation de 90 ME (16,5 ME) liée à la prise de participation du fonds CVC dans la nouvelle société commerciale filiale de la LFP (sous réserve du closing de ladite opération attendu le 26 juillet 2022).

Le Groupe réaffirme ses ambitions sportives pour la saison 2022-2023 et les saisons suivantes en s'appuyant sur ses fondamentaux, notamment l'Academy OL, pilier stratégique historique, ainsi que sur un mercato d'été ciblé, pour reconquérir dès la saison 2023-2024 une place européenne. Les récentes arrivées et prolongations de contrats joueurs témoignent des grandes ambitions du club d'insuffler une nouvelle dynamique autour de son équipe professionnelle.

Après une programmation riche en 2021-2022, le Groupama Stadium accueillera notamment le concert de Mylène Farmer (24 juin 2023), 5 matchs de la Coupe du Monde de Rugby (septembre/octobre 2023) et des matchs et tournois (hommes et femmes) dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Feuille de route stratégique

Malgré la crise sanitaire survenue en mars 2020, OL Groupe a fait le choix de poursuivre l'ensemble des projets stratégiques, notamment son projet de construction d'une nouvelle salle événementielle, baptisée 'LDLC Arena', portée à 100% par OL Groupe, sur le site d'OL Vallée. Le financement de cet investissement d'un montant global de 141 ME a été bouclé le 2 mai dernier et fait l'objet d'une structuration sous forme de Crédit-Bail Immobilier (90 ME net sur 15 ans) et de fonds propres/quasi fonds propres (51 ME) dont une émission de TSDI (Titres Subordonnés à Durée Indéterminée) pour 10,5 ME, une émission d'OR (Obligations Relance) pour 18,5 ME et des ressources d'OL Groupe pour 22 ME. Les travaux démarrés en janvier 2022 devraient permettre la mise en exploitation de la salle fin 2023.

Sur le plan de l'endettement financier, OL Groupe poursuit son objectif de refinancement sur le long terme des 2 PGE (169 ME), en s'appuyant notamment sur l'ensemble des dispositifs gouvernementaux activables.

Afin de tenir compte de la performance sportive de la saison écoulée qui ne permettra pas de disputer de Coupe d'Europe en 2022-2023, et de l'environnement économique marqué par l'inflation et une hausse des taux d'intérêts, la société rappelle ses objectifs à moyen terme : à l'horizon 2025-2026 un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 ME (avec notamment une hypothèse de qualification en Champions League et incluant le trading joueurs), et un EBE supérieur à 90 ME.

Ces objectifs incluent également, à horizon 2025-26, une dette nette inférieure à 180 ME (avec une hypothèse de refinancement du solde de la dette stade sur 7 ans à partir du 01/07/24). Pour rappel, le total des produits des activités, l'EBE et la dette nette au 30 juin 2021 s'élevaient respectivement à 177,4 ME, -33,9 ME et 303,3 ME.