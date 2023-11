OL Groupe : le produit des activités augmente de 22% au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au 1er trimestre de l'exercice 2023-2024, OL Groupe dégage un produit des activités de 123,1 millions d'euros, en croissance de +22,1 ME, soit +22%.

La recettes de Billetterie s'établit à 6,3 ME (-3,8 ME vs N-1 ; -38%). Le revenu moyen par spectateur 'matchday' s'élève à 53 euros (47 euros au 30 septembre 2022).

Les Droits TV LFP-FFF s'élèvent à 7,2 ME (26,3 ME au 30 septembre 2022). Ils reculent de -19,3 ME vs. N-1). En N-1, ils intégraient un produit de 16,5 ME correspondant à la 1ère tranche de revenus liés à la prise de participation de CVC dans la filiale commerciale de la LFP. Retraité de l'impact de l'opération LFP/CVC en N-1, les droits TV diminuent de -2,8 ME, recul lié à un classement provisoire défavorable au 30 septembre en Ligue 1 (18e contre 6e en N-1) qui pénalise les revenus de droits TV LFP.

Les revenus de Partenariats - Publicité s'établissent à 7,7 ME, en recul de -1,5 ME en relation principalement avec un nombre d'évènements (matchs et grands évènements) inférieur à N-1.

Les produits de la marque, également pénalisés par le nombre de matchs et d'évènements inférieur à N-1, s'élèvent à 5,3 ME. L'activité Events s'établit à 6,2 ME, en progression de +1,0 ME. Le Groupama Stadium a notamment accueilli 3 matchs de la Coupe de monde de rugby, et le concert des Red Hot Chili Peppers en juillet 2023.

L'activité de trading a été très soutenue au 1er trimestre 2023/24 pour s'établir à 90,5 ME. En N-1, les produits de cessions de contrats joueurs s'élevaient à 43,9 ME, correspondant à la cession de 2 contrats (38,7 ME), ainsi que 2 prêts et 'incentives' (5,1 ME).

Perspectives

Les objectifs stratégiques du Groupe demeurent inchangés par rapport à ceux annoncés le 25 octobre 2023 :

- le Groupe compte se recentrer sur ses activités liées au football masculin et se désengager en tout ou partie de certains actifs non-essentiels, dont le produit de vente pourrait être utilisé pour investir dans la formation et le développement des jeunes joueurs et réduire la dette financière du Groupe ;

- OL Groupe envisage la possibilité de procéder à une cotation de ses titres (ou d'une holding appartenant au groupe Eagle) aux États-Unis sur le New York Stock Exchange. Une telle cotation, si elle devait être réalisée, pourrait être annoncée au cours du 1er semestre 2024.

Compte tenu de la redéfinition de la stratégie du Groupe, incluant notamment des acquisitions et des cessions d'actifs envisagés et du refinancement prochain, OL Groupe communiquera ultérieurement sur ses objectifs à plus long terme.