OL Groupe : le marché loin d'être emballé

(Boursier.com) — Le marché espérait clairement mieux. La baisse de 6,5% du titre OL Groupe pour sa reprise de cotation, sous les 3 euros, en est la preuve. Sauf retournement de dernière minute, l'entrepreneur américain John Textor sera le prochain propriétaire d'OL Groupe via sa société holding Eagle Football. Dans le détail, Eagle Football va acquérir la totalité des actions détenues par Pathé, IDG Capital et Holnest représentant respectivement 19,26%, 19,74% et 27,56% du capital social d'OL Groupe et ensemble, 66,56% du capital de la société, au prix de 3 euros par action.

Eagle Football va également racheter la totalité des OSRANEs (obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes) détenues par Pathé et IDG Capital ainsi que 50% des OSRANEs détenues par Holnest. Eagle Football va enfin injecter environ 86 ME via une augmentation de capital réservée d'environ au même prix unitaire de 3 euros.

Comme le soulignait hier Oddo BHF, le clap de fin approche pour OL Groupe en Bourse après 15 années de cotation et une performance boursière somme toute décevante. De concert avec Holnest, Eagle Football détiendra 89% du capital à l'issue de l'opération et du remboursement des OSRANE. L'issue de l'OPA au quatrième trimestre fait donc peu de doutes et devrait, sauf retournement de situation, aboutir sur un retrait de la cote du titre après une introduction en 2007, à 24 euros pièce.