OL Groupe : le closing de la reprise par John Textor encore repoussé

(Boursier.com) — OL Groupe rappelle que la société Eagle Football Holdings LLC, contrôlée par M. John Textor, s'est engagée auprès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest) à acquérir 39.201.514 actions OL Groupe au prix de 3 euros par action et 789.824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57 euros par OSRANE.

Eagle Football s'est en outre engagée à souscrire, sous réserve de la réalisation de ces acquisitions, une augmentation de capital réservée d'OL Groupe d'un montant total de 86 ME. Cette augmentation de capital a été approuvée par l'assemblée générale du 29 juillet 2022. A la suite de ces opérations, Eagle Football devra déposer, pour le compte du concert formé avec Holnest, une offre publique d'acquisition sur les actions et OSRANEs non-encore détenues par le concert au prix de 3 euros par action et 265,57 euros par OSRANE.

Ces engagements d'Eagle Football ne sont soumis à aucune condition de financement. Le 30 septembre 2022, Eagle Football a indiqué avoir conclu un accord de principe avec ses principaux partenaires financiers concernant les principaux termes d'un financement pour la réalisation de l'opération. En parallèle, les discussions avec les prêteurs du groupe Olympique Lyonnais pour la confirmation du maintien de l'ensemble des financements du Groupe étaient bien avancées, sous réserve notamment du remboursement partiel anticipé de la dette bancaire d'environ 50 ME. A cette même date, il restait néanmoins à finaliser la documentation des accords de financement de l'opération, ainsi qu'à réaliser certaines étapes techniques. Les parties ont donc décidé, le 30 septembre, de repousser la date de réalisation de l'opération au 21 octobre. A ce jour, des progrès substantiels ont été faits sur toutes les étapes qui sont nécessaires pour réaliser l'opération.

En ce qui concerne la dette du groupe Olympique Lyonnais, Eagle Football, les vendeurs et OL Groupe ont travaillé ensemble pour obtenir le consentement des prêteurs du groupe Olympique Lyonnais à la transaction, et peuvent maintenant confirmer que tous les prêteurs ont donné leur consentement ("waivers"), avec effet au closing. En ce qui concerne le financement de la transaction, Eagle Football a informé OL Groupe que des discussions avancées étaient en cours avec des investisseurs identifiés en dette et fonds propres prêts à soutenir la transaction. Néanmoins, ce financement demeure soumis à la finalisation par Eagle Football de la documentation détaillée, aux autorisations habituelles (notamment des autorités footballistiques) et aux procédures de vérification internes aux prêteurs du groupe Olympique Lyonnais. Dans ces conditions, le closing de l'opération n'a pas pu être réalisé le 21 octobre.

Pathé, IDG Capital et Holnest, OL Groupe et Eagle Football se sont mis d'accord sur la fixation de la nouvelle date de réalisation de l'opération au 17 novembre et les étapes

intermédiaires pour la signature de la documentation finale de financement en dette et en fonds propres (ces étapes ouvrant droit à résiliation (sans préjudice des autres droits) au bénéfice de Pathé, IDG, Holnest et OL Groupe si l'une de ces étapes n'était pas réalisée).