OL Groupe : Laurent Blanc remplace Peter Bosz au poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais

(Boursier.com) — Compte tenu des résultats décevants obtenus au cours de ce début de saison, qui demeurent très en deçà des attentes et des objectifs fixés, l'Olympique Lyonnais informe de la mise à pied à titre conservatoire de Peter Bosz, en qualité d'entraîneur de l'équipe professionnelle, ainsi que celles de Rob Maas, entraîneur adjoint, et de Terry Peters, préparateur physique.

Une réflexion a été menée en interne afin de trouver les leviers nécessaires pour permettre à l'équipe de repartir sur des bases solides afin d'être en adéquation avec les ambitions de l'OL cette saison. A l'issue de celle-ci et après avoir échangé dans la nuit de samedi à dimanche avec John Textor, l'Olympique Lyonnais informe avoir pris la décision de nommer, au poste d'entraîneur principal de l'équipe professionnelle, Laurent Blanc pour 2 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2024.

Cette décision a été prise unanimement par l'ensemble de l'institution pour redonner à l'Olympique Lyonnais une dimension très ambitieuse pour le futur, à la fois sur la scène française et continentale.

Ancien international français (97 sélections), Champion du Monde 1998 et Champion d'Europe 2000, Laurent Blanc a connu une carrière très riche, ponctuée par plus de 800 matches professionnels. Milieu de terrain puis défenseur central, le joueur formé à Montpellier a notamment remporté le doublé Coupe - Championnat de France avec l'AJ Auxerre en 1996, la Coupe des Coupes avec le FC Barcelone en 1997 et le championnat d'Angleterre avec Manchester United en 2003. Une année à l'issue de laquelle il mettra un terme à sa carrière après 20 ans au plus haut niveau et à travers 4 championnats européens majeurs (France, Italie, Angleterre, Espagne).

Fort d'une solide expérience de joueur, Laurent Blanc passe alors ses diplômes d'entraîneur et débute sa carrière aux Girondins de Bordeaux lors de la saison 2007/2008. Il se distingue immédiatement en terminant 2ème du championnat de France et en remportant le trophée UNFP de meilleur entraîneur de L1. La saison suivante sera celle de la consécration avec Bordeaux pour le technicien de 56 ans, qui remporte le trophée des Champions face à l'OL puis successivement la Coupe de la Ligue et le titre de champion de France au terme d'un exercice 2008/2009 très abouti, détrônant ainsi l'Olympique Lyonnais de ses sept titres de L1 consécutifs obtenus entre 2002 et 2008.

Nommé sélectionneur de l'Equipe de France en 2010, Laurent Blanc restera ensuite 2 ans à la tête des Bleus qu'il qualifiera pour l'Euro 2012. Deuxième du groupe D aux côtés de l'Angleterre, l'Ukraine et la Suède, la France se fera éliminer en quart de finale par l'Espagne, futur vainqueur de la compétition.

A l'été 2013, le meilleur buteur de l'histoire de Montpellier rejoint alors le Paris Saint-Germain. Il est sacré champion de France dès sa première saison et élu meilleur entraîneur de L1 à deux reprises, en 2015 et en 2016 où il remporte les deux premiers quadruplés de l'histoire du football français. Laurent Blanc quittera le PSG en 2017 avec 11 trophées à son actif avant de connaitre une dernière expérience avec le club qatari d'Al Rayyan entre 2020 et 2022.

Nommé entraîneur de l'Olympique Lyonnais à compter de ce lundi 10 octobre 2022, Laurent Blanc sera accompagné par Franck Passi en qualité d'entraîneur adjoint et de Philippe Lambert, préparateur physique. Les trois hommes travailleront en

collaboration avec le staff déjà en place.

L'ensemble du groupe professionnel avec la confiance du Conseil d'Administration, soutenu par les groupes de supporters et toute la famille OL, aura pour unique objectif, au coeur de cette période très difficile, de repositionner le club au plus haut niveau français et de retrouver la coupe d'Europe dès la saison prochaine.

Laurent Blanc devient ainsi le 16ème entraîneur de l'Olympique Lyonnais depuis 1989 et la remontée du club parmi l'élite.