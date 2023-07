OL Groupe : John Textor renforce l'équipe exécutive

(Boursier.com) — Eagle Football et OL Groupe annoncent l'arrivée de Santiago Cucci (53 ans) comme Executive President par intérim du groupe Olympique Lyonnais. Après avoir rejoint Eagle Football en tant que Directeur des Revenus, Santiago Cucci a été embauché par OL Groupe et rejoint le comité exécutif, sur décision de John Textor, Président - directeur général.

Reconnu pour sa vaste expérience dans le développement de projets mondiaux, le Français aura pour mission de commencer à construire l'avenir de l'Olympique Lyonnais tout en respectant son héritage. Déjà, Santiago Cucci a contribué au succès de plusieurs entreprises mondiales telles que Levi's Strauss et Dockers, dont il assura la présidence ces 3 dernières années.

Tout au long de sa carrière professionnelle, M. Cucci a toujours maintenu une connexion directe avec le monde du football et est "impatient de participer activement à la construction et à la promotion d'une institution majeure comme l'Olympique Lyonnais".

Grâce à ses connaissances et ses compétences en développement et en affaires, le nouvel Executive President accompagnera le club dans les nouvelles étapes à venir, permettant à l'institution d'évoluer vers un modèle plus flexible et moderne, en phase avec son temps et les attentes, où tous l'ensemble des composantes telles que l'exploitation du stade, de l'Aréna, et plus largement, du site de l'OL Vallée, sont au service du club et ses fans.

John Textor conserve son rôle de président du conseil d'administration et directeur général du groupe OL.