OL Groupe finalise le refinancement de sa dette à hauteur de 385 ME

(Boursier.com) — OL Groupe a finalisé le refinancement de la majorité de sa dette et de celle de sa filiale Olympique Lyonnais SASU pour un montant total de 385 millions d'euros. La mise en place de ce refinancement global a d'ores et déjà permis à OL Groupe et à sa filiale Olympique Lyonnais SASU de rembourser l'encours de la dette long terme "stade", de sa ligne RCF (Revolving Credit Facility) et des prêts PGE contractés pendant les années COVID. Ce refinancement permet également de rembourser d'autres dettes long terme subordonnées, y compris des dettes souscrites auprès de parties privées.

Ce refinancement global s'articule autour de deux nouveaux financements distincts au profit d'Olympique Lyonnais SASU :

D'une part, ce refinancement porte sur une levée de fonds d'un montant total en principal de 320 ME amortissable sur 20 ans, structurée autour d'un fonds commun de titrisation dédié de droit français dont les titres, adossés à des créances commerciales cédées à titre de garantie, essentiellement générées par l'activité du Groupama Stadium, ont été souscrits par des investisseurs institutionnels de premier plan essentiellement situés aux Etats-Unis. Le groupe se félicite ainsi de réaliser la première titrisation de créances commerciales pour un club de football français, une structure de financement sophistiquée et innovante en milieu sportif de haut niveau à laquelle les agences KBRA Europe et DBRS Morningstar ont respectivement attribué une notation financière définitive de BBB+ et BBB ayant permis au Club d'obtenir un taux fixe remarquable de 5,83% par an.

D'autre part, le refinancement consiste en une levée de fonds complémentaire de 65 ME à 5 ans de maturité (2028) auprès de banques étrangères de renommée internationale sous forme d'un prêt à terme à taux variable d'un montant total en principal de 32,5 ME remboursable in fine et d'un prêt renouvelable à taux variable d'un montant total en principal de 32,5 ME.

Le 'closing' de ces deux nouveaux financements est intervenu le 7 décembre.

La banque Goldman Sachs est intervenue en qualité d'arrangeur mandaté. Le groupe était accompagné par les cabinets Stephenson Harwood et Reed Smith.